Omikron sorgt in Kempten weiter für Ausfälle bei Kliniken und Polizei

Corona sorgt weiter für Personalausfälle in Kempten: Im Klinikverbund Allgäu fehlen 80 Leute, Operationen werden verschoben. Bei der Polizei noch mehr.

31.03.2022 | Stand: 06:08 Uhr

Die Corona-Pandemie sorgt weiter für Personalausfälle. Im Klinikverbund Allgäu können aktuell 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Corona nicht arbeiten. Sie sind krank oder positiv getestet in „häuslicher Absonderung“ – oder als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die Zahl ändere sich ständig und sei in den vergangenen Wochen gestiegen, sagt Kliniken-Sprecher Christian Wucherer. Die Versorgungssicherheit für Patienten sei aber nicht in Gefahr. „Alle notwendigen Behandlungen können erfolgen, Notfallbehandlungen sowieso.“

Versorgungssicherheit im Klinikverbund Allgäu nicht in Gefahr

Und wie sieht es auf den Stationen aus? Man müsse Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten vorhalten, erklärt Wucherer. Ganze Stationen müssten „im Großen und Ganzen nicht geschlossen werden“. Aber Bettenreduktionen seien wegen des Personalausfalls immer wieder notwendig. Beides erfolge mit Augenmaß angepasst an die sich immer wieder ändernde Situation. Die Lage werde täglich neu bewertet, um geplante Behandlungen und Operationen zu ermöglichen. Dennoch komme es immer wieder zu Verschiebungen.

Bei der Polizei hat sich die angespannte Lage wenig verbessert. Derzeit sind im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 95 Beschäftigte wegen einer Infektion oder entsprechendem Verdacht ausgefallen. Seit dem Höchststand vor einer Woche sei die Zahl damit zwar leicht gefallen, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler. Aber ob das bei der aktuell so hohen Infektionsrate durch die Omikron-Variante wirklich so bleibt, kann er nicht abschätzen.

Engpass im Einwohnermeldeamt nur kurzfristig am Dienstag, aber keine strukturellen Probleme

In der Stadtverwaltung Kempten gab es am Dienstag kurzfristige Ausfälle im Einwohnermeldeamt, weil Mitarbeitenden übel war. Eine Bürgerin berichtete unserer Redaktion, man habe ihr am Telefon erklärt, es gäbe in nächster Zeit keine freien Termine, um etwa einen Ausweis abzuholen, weil so viele Mitarbeiter krank seien. Doch laut Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl galt das wegen der Ausfälle im Einwohnermeldeamt wohl nur für den Dienstag.

Lesen Sie auch

Corona-Folgen Krankenhäuser in Bayern kämpfen mit großen Personalausfällen

Insgesamt habe die Stadtverwaltung einen leicht erhöhten Krankenstand, aber keine strukturellen Probleme, sagt Schießl. Unabhängig davon bestehe aktuell in Abteilungen wie dem Amt für Flüchtlinge und dem Ausländeramt erhöhter Personalbedarf.

Lesen Sie auch: