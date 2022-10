Der Mangel an qualifizierten Kräften macht dem öffentlichen Dienst zu schaffen. Die Stadtverwaltung Kempten sieht sich bei manchen Anforderungen überlastet.

26.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Mangel an qualifiziertem Personal plagt nicht nur Handwerk, Handel und Industrie. Auch in den Verwaltungen feilen die Verantwortlichen an Strategien, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und trotz großer Konkurrenz zu halten. Illusionen dürfe man sich aber keine machen, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Personalausschuss: „Es muss klar werden, dass künftig nicht mehr alles leistbar ist“, schickte er auch an die Adresse der Landes- und Bundespolitik.

