Vorbereitungen für Auftritte von Peter Maffay und Sarah Connor in Kempten auf Hochtouren

Peter Maffay und Sarah Connor geben auf dem Hildegardplatz in Kempten Open-Air-Konzerte. Veranstalter Allgäu Concerts erwartet 11.000 Musik-Fans.

Von Allgäuer Zeitung

13.06.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Der Hildegardplatz in Kempten wird am Wochenende Ziel tausender Musikfans sein: Peter Maffay spielt mit seiner Band am Samstag, 17. Juni, unter anderem Hits wie „Über sieben Brücken musst Du geh’n“, „Eiszeit“ und „Du“. Gut möglich, dass der 73-Jährige, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikstars gehört, bei seiner zweieinhalbstündigen Show auch Publikumswünsche erfüllt. Denn: „Spielen ist Spaß – keine Arbeit“, hat er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Der Spaß wird wohl auch beim Konzert von Sarah Connor nicht zu kurz kommen. Die deutsche Soul- und Pop-Sängerin, die gestern 43 Jahre alt wurde, tritt am Sonntag, 18. Juni, auf dem Areal an der Basilika St. Lorenz auf. Im Vorprogramm spielt mit Zoe Wees ein Newcomer-Star.

