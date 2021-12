Peter Moosbrugger aus Altusried gibt Waisenkindern in Tansania ein Zuhause

Moosbrugger hat mit seinem Verein Bassari ein Kinderheim in Tansania aufgebaut. Auf einem eigenen Grundstück sollen bald neue und größere Gebäude entstehen.

16.12.2021 | Stand: 16:10 Uhr

Kind sein – damit verbinden viele Menschen Sorglosigkeit und Unbeschwertheit. Doch in vielen Ländern Afrikas ist das Wunschdenken. Der Sulzberger Peter Moosbrugger, der inzwischen in Altusried lebt, engagiert sich seit 2017 in Tansania, um daran etwas zu ändern. Er hat mit seiner Frau Yvonne und anderen Familienmitgliedern den Verein Bassari gegründet und in Ngyani im Meru District ein Kinderheim aufgebaut. Zehn Waisen und Halbwaisen haben dort ein Zuhause gefunden. Nun steht der nächste große Schritt an: Die Moosbruggers haben ein Grundstück gekauft und wollen das Kinderheim neu aufbauen – mit Platz für 20 Kinder.