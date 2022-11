Pfarrer Gerhard Lederle aus Durach im Alter von 83 Jahren gestorben

Priester Gerhard Lederle aus Durach war in Kaufbeuren und Biesenhofen tätig. Seelsorgerisch brachte er sich im Seniorenheim in Nesselwang ein. Nun ist er tot.

22.11.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Ruhestandspfarrer Gerhard Lederle aus Durach ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren verstorben. Bischof Bertram Meier würdigte laut einer Mitteilung Lederle, der als Seelsorger immer für alle Generationen da gewesen sei. Nach einem Theologie- und Philosophiestudium in München wurde Lederle 1965 zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er mit einem Freiluftgottesdienst in der Nähe des Öschlesees. Zu seinen Stationen gehören Priestertätigkeiten in Kaufbeuren und Biesenhofen.

Ruhestandspfarrer Gerhard Lederle lebte in Nesselwanger Seniorenheim und brachte sich dort seelsorgerisch ein

Nach einem Schlaganfall 2006 lebte Gerhard Lederle zuletzt in einem Seniorenheim in Nesselwang, wo er auch seine priesterlichen Fähigkeiten einbrachte. Sein goldenes Priesterjubiläum (50 Jahre) beging der Ruhestandspfarrer im Jahr 2015 in seiner Heimatgemeinde Durach. Die Aussegnung mit Sterberosenkranz ist am Mittwoch, 23. November, um 18.30 Uhr am kirchlichen Friedhof in Durach. Das Requiem findet am Donnerstag, 24. November, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Geist in Durach statt mit anschließender Beerdigung. (pdke)