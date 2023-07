Pfarrer Markus Mattes in Altusried nach Krankheit verstorben

Seit der Corona-Pandemie war Priester Markus Mattes in Altusried tätig. Seit einiger Zeit litt er an Krebs. Nun ist er im Alter von 56 Jahren gestorben.

10.07.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Nach schwerer Krankheit ist Pfarrer Markus Mattes im Alter von 56 Jahren gestorben. Er war seit 2020 in der Pfarreiengemeinschaft Altusried tätig. Bereits seit einiger Zeit hatte er mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Bischof Bertram sagt zum Tod des Priesters: „Mit Bewunderung durfte ich immer wieder erleben, wie Markus Mattes der Realität ins Auge blickte und gleichzeitig voller Hoffnung seinen Dienst als Priester versah.“

Motorradfahren und Wandern waren abseits des Glaubens Mattes Leidenschaften

Nach seinem Schulabschluss entschied sich Mattes für ein Theologiestudium und wurde 1993 für das Bistum Augsburg zum Priester geweiht. Anschließend war er unter anderem in Schrobenhausen, Neuburg und Burgheim tätig. 2002 kam er als Priester nach Neu-Ulm und übernahm dort 2006 die Leitung der dortigen Pfarreiengemeinschaft. Nach einer krankheitsbedingten Sabbatzeit kam Mattes während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 schließlich nach Altusried.

Mattes verstand sich selbst als weltoffenen Priester. Seine Freizeit verbrachte er gerne auf dem Motorrad und in den Bergen, ebenso begeisterte er sich für Science-Fiction-Serien und Astronomie. Aufgrund seiner Erkrankung hatte Mattes im April um die Entpflichtung von seinem Amt gebeten. Das Requiem findet am Montag, 17. Juli, um 13 Uhr in der Kirche St. Josef der Arbeiter in Senden statt. Pfarrer Mattes wird anschließend auf dem alten Friedhof in Senden beigesetzt. (pdke)