Prognose: In Kempten schnellt bis 2040 die Zahl der Pflegebedürftigen von 2500 auf 4200 hoch. Doch schon jetzt fehlen Fachkräfte. Das kann die Stadt tun.

03.08.2022 | Stand: 18:49 Uhr

„Wenn sich nichts ändert, steuern wir vom Pflegenotstand in eine Pflegekatastrophe.“ Cordula Amann vom Amt für Senioren und Wohnungsfragen zeichnet ein düsteres Bild. Auch wenn viele ungern ans Altern denken, sind sie früher oder später fast alle betroffen: Entweder benötigen Verwandte Betreuung oder man braucht selbst Hilfe. In Kempten rechnen Experten bis zum Jahr 2040 mit 4200 Pflegebedürftigen. Doch schon jetzt (bei etwa 2500 Pflegebedürftigen) fehlt es an Personal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.