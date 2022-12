Debatte um Photovoltaik auf freier Fläche reißt nicht ab

Auf einer Fläche an der Reinhartser Straße soll Solarstrom gewonnen werden. Stadträte fragen, ob das im Gewerbegebiet effizient genug ist.

21.12.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Klimafreundlich Strom gewinnen aus Sonnenenergie – ein Thema, das Privatleute wie Unternehmen umtreibt. Balkon-Kollektoren stehen bei Wohnungseigentümern hoch im Kurs; 3M in Sankt Mang belegt 7500 Quadratmeter mit Solar-Paneelen, gar 50.000 Quadratmeter Photovoltaik auf einer Freifläche am Bachtelweiher sind bei den Busunternehmen Berchtold und Haslach in der Planung. Während letztere Anlage rechtlich noch umstritten ist, fiel die Zustimmung für ein Gelände an der Reinhartser Straße aus Sicht der Verwaltung leichter.

