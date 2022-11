Neue Praxisräume in Kempten: Physiotherapeut Mulder behandelt auch Menschen mit Rücken-, Knie- und Schulterschmerzen. Training ist auch ohne Behandlung möglich.

14.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im Kemptener Ortsteil Leubas geht es mit der medizinischen Versorgung bergauf. Kürzlich hat Thorsten Mulder dort das zweite Standbein seines Therapiezentrums Physio Plus, das seinen Sitz in Leutkirch hat, eröffnet. In den Räumen, die an seinen privaten Wohnsitz grenzen, behandelt der Physiotherapeut aber nicht nur Menschen mit Rücken-, Knie- oder Schulterschmerzen. (Hier lesen Sie: Fitness, Physio und Logopädie: "Gesundheits-Zentrum mit Weitblick" in Oy eröffnet)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.