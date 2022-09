Pkw rutscht in Kempten fünf Meter tief in den Graben

Verkehrsunfall in Kempten auf der Kaufbeurer Straße. Der Pkw eines 66-Jährigen landete nach einem Zusammenstoß im Graben. Verletzt wurde eine andere Person.

30.09.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag wurde in Kempten auf der Kaufbeurer Straße eine Person leicht verletzt. Was war passiert?

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer war von der Dieselstraße nach rechts auf die Kaufbeurer Straße abgebogen. Es nahte sich von links ein Vorfahrt berechtigter Bus und der 66-Jährige wich mit seinem Fahrzeug direkt auf den linken Fahrstreifen aus.

Schaden von 25.000 Euro

Dabei übersah er den Pkw einer 31-Jährigen. Nach dem seitlichen Zusammenstoß lenkte der 66-Jährige nach rechts und fuhr über den Gehweg einen etwa fünf Meter tiefen Abhang hinunter. Glücklicherweise wurde beim Unfall nur dessen Beifahrerin leicht verletzt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach Angaben der Polizei Kempten rund 25.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.