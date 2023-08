Pkw überschlägt sich auf der Wiese und kracht vor Baum

Ein 73-Jähriger kommt mit seinem Auto zwischen Altusried und Dietmannsried von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlägt sich auf einer Wiese.

08.08.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer war am Montag, 7. August 2023, gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2009 von Altusried kommend in Richtung Dietmannsried unterwegs. Auf Höhe Bergs kam der 73-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw mehrfach in der angrenzenden Wiese.

8000 Euro Sachschaden am Auto

Der Fahrer wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und ins das Klinikum Kempten gebracht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 8000 Euro. Außerdem wurde der Baum durch den Unfall beschädigt. Die Polizei Kempten ermittelt.