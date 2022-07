Pläne für neues Quartier mitten in Kempten verzögern sich

Die Sparkasse will das Areal neben dem Stadtpark in Kempten umgestalten. Ein Architekten-Wettbewerb soll dazu Ideen liefern. Wie lange dessen Start noch dauert.

11.07.2022 | Stand: 09:03 Uhr

Kempten Als „große Chance“ für Kempten bezeichnet Oberbürgermeister Thomas Kiechle die Weiterentwicklung des Sparkassen-Quartiers. Doch bislang tut sich auf dem Areal neben dem Stadtpark noch nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Das räumte Sparkassen-Chef Manfred Hegedüs während der Jahresversammlung der Stiftsstadtfreunde ein. Doch er versicherte zugleich: Hinter den Kulissen ist einiges im Gange. Allerdings verzögere sich das Projekt ein weiteres Mal. Lesen Sie auch: Sparkassenareal: Exklusiv wohnen ohne eigenen Stellplatz?

Wohnungen, Büros, ein Nahversorger und Dienstleistungen: Das ist im Sparkassen-Quartier geplant

Die Stiftsstadtfreunde sind stark daran interessiert, was aus dem Sparkassen-Areal wird. Zusammen mit anderen Vereinen hatten sie in der Vergangenheit einen offenen Brief verfasst, in dem sie Informationen über das Vorhaben einforderten und die Wahrung der Denkmäler anmahnten. Auf dem Areal verläuft zum Beispiel ein Teil der alten Stadtmauer.

Im Frühjahr lud Hegedüs schließlich verschiedene Kemptener Gruppen – darunter die Stiftsstadtfreunde – ein, um ihnen die Pläne umfassend zu erläutern. Wie berichtet, hat das Münchener Büro Cima zwischenzeitlich ein Nutzungskonzept erarbeitet. Auf dem 2630 Quadratmeter großen Areal sollen ein Nahversorger, Büros, Dienstleister, Praxen und Wohnungen unterkommen. Auch ein Veranstaltungssaal ist angedacht.

Der Architektenwettbewerb für das Sparkassen-Quartier soll Ideen liefern

Wie das Quartier künftig aussieht, soll ein Architektenwettbewerb ergeben. Im Januar stand als Start für diesen noch April/Mai im Raum. Mittlerweile rechnet Hegedüs nicht mehr vor Ende des Jahres damit, dass der Wettbewerb auf den Weg gebracht werden kann, sagte er den Stiftsstadtfreunden. Das Thema Denkmal habe die Sparkasse unterschätzt. Bevor es eine Erlaubnis für Eingriffe gebe, stünden viele Einzelschritte an. Diese arbeite man derzeit ab. Unter anderem würden die historischen Überreste zunächst genauer erfasst. Um beim Wettbewerb gute Ergebnisse zu erzielen, sei es wichtig, den Architektinnen und Architekten möglichst detaillierte Informationen zukommen zu lassen, betonte Hegedüs. Daher habe es keinen Sinn den Architektenwettbewerb parallel zu starten.

Aus den Reihen der Stiftsstadtfreunde kam die Kritik, dass die Wohnungen in dem Sparkassen-Areal schon jetzt viel zu lange leer stünden. „Das ist nicht nachvollziehbar“, sagte Nikolaus Immler. Bei langfristigen Mietverträgen müsse man früh anfangen, zu entmieten, wenn man mit einem Gebäude etwas vorhat, antwortete Hegedüs. „Das haben wir vor vier, fünf Jahren getan.“ Zwischenzeitlich habe die Diskussion über den Standort der Stadtbibliothek die Planung fürs Sparkassenquartier dann stillgelegt. Vergangenes Jahr entschied sich der Stadtrat, diese zusammen mit der Volkshochschule auf der anderen Seite des Stadtparks, auf dem Gelände der ehemaligen Schwaigwiesschule, zu bauen.

Wie viel die Umgestaltung des Sparkassen-Areals kosten wird, sei angesichts der vielen offenen Fragen noch nicht klar. „Wir rechnen mit einem nicht geringen achtstelligen Betrag“, sagte Hegedüs. „20 Millionen Euro – in der Größenordnung denken wir heute.“

Und wie steht es um die Stellplätze für das Sparkassen-Quartier?

Eine offene Frage ist zum Beispiel, wo die Stellplätze für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner hinkommen. Das wird laut Hegedüs Thema sein während der Sitzung des Mobilitätsausschusses am Montag, 8. August.

