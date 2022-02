Platz schaffen für das neue Rathaus in Altusried

Bagger machen den Jugendtreff in der Ortsmitte dem Erdboden gleich. Noch heuer soll dort der Bau des neuen Rathauses beginnen. Es ist Teil der Neugestaltung.

Zuletzt stand die Ortsmitte von Altusried im Zusammenhang mit dem örtlichen Maibaum im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie berichtet, läuft derzeit die Klage einer Nachbarin gegen das Brauchtumsobjekt, weil darauf sitzende Vögel offenbar deren Terrasse verschmutzen. Nun legen Bagger drei Gebäude in Schutt und Asche.

Dabei handelt es sich um den früheren Jugendtreff der Gemeinde Altusried und zwei alte Wohnhäuser, sagt Gemeinderat Wilfried Kiechle (CSU). Sie stehen an der Stelle, an der das neue Rathaus gebaut werden soll. Noch heuer sollen die Arbeiten beginnen. (Lesen Sie auch: Nahwärme für Altusried: Gemeinde baut Heizzentrale in der Poststraße)

Neugestaltung der Ortsmitte Altusried löst Problem mit dem Maibaum

Das neue Rathaus ist Teil der Neugestaltung der Ortsmitte, mit der sich auch das Problem mit dem Maibaum von selbst erledigt. Denn sobald der neue Marktplatz fertiggestellt ist, kann der Maibaum dorthin umziehen.

Ein neues Domizil für die Jugend ist ebenfalls in Arbeit: Räume für einen Treffpunkt soll der ehemalige Kindergarten St. Blasius bieten, der dafür hergerichtet wird.

