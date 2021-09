Weil die Kinderzahlen steigen und der Platz nicht reicht, wurden an manchen Kitas im Oberallgäu Container aufgestellt. Nicht überall klappt es rechtzeitig.

02.09.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Die Sommerpause vieler Kitas endet in diesen Tagen. In so mancher Einrichtung geht es angesichts steigender Kinderzahlen auch in Containern weiter. Coronabedingte Lieferengpässe scheinen aber auch vor dieser Branche nicht Halt zu machen: In Lauben wird es daher voraussichtlich bis November dauern, bis die neue Gruppe einziehen kann.