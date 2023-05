Platznot an Schulen in Kempten: Wohin mit all den Gymnasiasten?

Auch an den Gymnasien steigt die Zahl der Schüler deutlich an. Jetzt steht eine Lösung im Raum, wie die Stadt Kempten der drohenden Platznot begegnen könnte.

15.05.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Wenn man auf die Zahl der künftigen Schülerinnen und Schüler blickt, könnte Kempten eigentlich ein viertes Gymnasium vertragen. Das sei nicht geplant, sagte Sozialreferent Thomas Baier-Regnery im Schulausschuss. Darauf habe man sich auch mit der Schulleiterin und den -Leitern der bestehenden Gymnasien verständigt. Zumal nicht sicher sei, ob die Schülerzahlen langfristig auf so einem hohen Niveau bleiben. Doch wohin mit den Lernenden? Derzeit denkt die Stadt unter anderem über sogenannte Raummodule nach, analog zur Situation an einigen Grundschulen.

Dabei handelt es sich in der Regel um vorgefertigte Baukörper, die in einer Werkstatt produziert werden. Ungern hören die Verantwortlichen in Bezug auf Bildungseinrichtungen die Bezeichnung „Container". Manche vergleichen solche zusätzlichen Lernräume auch mit Tiny-Häusern.

Zwei Drittel der Kemptener Gymnasiasten kommen aus dem Oberallgäu

Derartige Raummodule jedenfalls sind nun für das Hildegardis- sowie das Allgäu-Gymnasium angedacht, sagte Baier-Regnery. Schließlich müssten bei moderatem Wachstum bis 2028 über 500 zusätzliche Schülerinnen und Schüler untergebracht werden. Ein Grund hierfür ist unter anderem die Wiedereinführung des G9. Wie es in der Sitzung hieß, könnte die Zahl der Gymnasiasten auch auf zusätzliche 800 ansteigen. Zwei Drittel davon kommen aus dem Oberallgäu. Deswegen sei mit dem Landkreis zu klären, wie man mit der absehbaren Raumnot umgeht. „Das ist ein Kraftakt für Kempten, das können wir nicht alleine schultern.“ Die Gastschulpauschale decke die Investitionskosten nicht.

Am Allgäu-Gymnasium könnten die Raummodule den bestehenden „Pavillon" ersetzen, so die aktuellen Überlegungen laut Baier-Regnery. Der Bau mit vier Klassenzimmern sei dringend sanierungsbedürftig. Der aktuelle Zustand sei nicht mehr zumutbar, das Dach marode. Angedacht sei stattdessen ein zweistöckiger Kubus in Holzständerbauweise. Einen solchen sehen die aktuellen Überlegungen auch für das Hildegardis-Gymnasium vor, ebenfalls mit acht Klassenzimmern. Die Raummodule dort könnten entstehen, wo der einstige, mittlerweile abgerissene „Pavillon" stand.

Am Carl-von-Linde-Gymnasium ist ohnehin eine Erweiterung geplant

Am dritten Kemptener Gymnasium, dem Carl-von-Linde, ist ohnehin eine Erweiterung um sechs Klassenzimmer geplant.

Die Planungen gegen die Raumnot an den Kemptener Realschulen laufen noch, heißt es in der Sitzungsvorlage zu dem Ausschuss. Auch hier steigen die Schülerzahlen stark an.