Polit-Prominenz auf der Agrarschau: Selfie mit Söder, Käse von Aiwanger

Im Wahljahr besuchen auffallend viele Politiker die Agrarschau. Der Ministerpräsident und sein Vize buhlen um die Gunst der Landwirte. Eine hält sich zurück.

16.04.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Markus Söder habe das gesagt, was man hören will: Agrarschau-Veranstalter Thomas Diepolder war nach der Rede des bayerischen Ministerpräsidenten sichtlich zufrieden. „Wenn man alles so umsetzt, was wir gehört haben, dann würde es uns ganz gut gehen.“ Deswegen mahnte er: „Meine Bitte an Markus Söder: Dass er nicht in Landsberg schon vergisst, wo er gerade herkommt. Dass er auch in München noch weiß, was uns Allgäuer Bauern unter den Fingernägeln brennt.“

