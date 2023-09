„Politik betrifft uns alle“: Erstwähler im Allgäu wissen über die Landtagswahl Bescheid

Vom Wahl-O-Mat bis hin zu You-Tube-Videos - Erstwähler im Allgäu wissen nicht nur, wie sie sich informieren, sondern auch, wie wichtig es ist, zu wählen.

Von Lara Wölfle

12.09.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Klimaschutz, Bildung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die Erstwähler im Allgäu haben genaue Vorstellungen davon, wie die Politik in Zukunft aussehen soll und was sie sich von der Landtagswahl am 8. Oktober erhoffen.

