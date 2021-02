Die Entscheidung für das neue Polizei-Gebäude in Kempten steht, nun geht es um die Planung. Dadurch könnten in der Innenstadt viele Parkplätze wegfallen.

18.01.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Am Pfeilergraben in der nördlichen Innenstadt entsteht ein neues Polizei-Gebäude. Das bestätigt Markus Asbach, Leiter des Präsidialbüros beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, auf Anfrage unserer Zeitung. Die konkrete Planung, wie das Gebäude aussehen wird, sei allerdings noch ganz am Anfang. Asbach geht davon aus, dass die Bauarbeiten frühestens Mitte 2023 starten. Dafür muss der Pfeilergraben-Parkplatz mit bis zu 170 Stellplätzen weichen.