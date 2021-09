Polizei durchsuchte zwölf Wohnungen in Kempten - Ermittlungen gegen mutmaßliche Marihuana-Händler

Drei junge Männer sollen unter anderem an der ZUM und im Hofgarten Marihuana verkauft haben. Ihre Kunden waren wohl zwischen 14 und 31 Jahre alt.

02.09.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist erneut ein Schlag gegen die Rauschgiftszene in Kempten gelungen. Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sollen in der Innenstadt – unter anderem an der ZUM und im Hofgarten – „regen Handel mit Marihuana“ getrieben haben, teilt die Polizei mit. Am Donnerstagmorgen durchsuchten 50 Einsatzkräfte, darunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei, zwölf Wohnungen im Kemptener Stadtgebiet. (Lesen Sie auch: Drogendealer in Kempten festgenommen: Hier haben sie gedealt)

Bereits im Juli gab es eine groß angelegte Durchsuchungsaktion

Die Ermittlungen richteten sich nicht nur gegen die mutmaßlichen Marihuana-Händler, sondern auch gegen acht weitere Personen im Alter von 14 bis 31 Jahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes. Zwei davon sollen gegen gerichtliche Auflagen verstoßen haben, keine Drogen mehr zu konsumieren. Seit Juli beobachteten die Beamten das Geschehen in der Innenstadt - zum Teil verdeckt.

Bei der groß angelegten Durchsuchungsaktion am Donnerstag stellten die Einsatzkräfte diverse Betäubungsmittel, eine vierstellige Summe an Bargeld und einen Schlagring sicher. Zudem fanden die Beamten 50 originalverpackte Uhren, deren Herkunft nun ebenfalls Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wird. Die Ermittlungen dauern weiter an.