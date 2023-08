Pärchen in Kempten auf Heimweg offenbar überfallen

Am Sonntagmorgen wird der Polizei in Kempten ein Raubüberfall gemeldet. Vier Täter sollen offenbar mit einem Gürtel auf ihre Opfer eingeschlagen haben.

16.08.2023 | Stand: 11:39 Uhr

In Kempten ist es am vergangenen Sonntag offenbar zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Ziel der Tat war laut Polizei ein Pärchen auf dem Heimweg von einer Diskothek.

Zwischen sechs und sieben Uhr morgens am vergangenen Sonntag waren ein 35-Jähriger und seine 32-Jährige Freundin auf dem Nachhauseweg von einem Club in der Memminger Straße in Kempten, als sie im Bereich der Feilbergstraße von vier unbekannten Tätern angesprochen wurden. Die vier jungen Männer hätten Geld gefordert, schildern die Geschädigten. Als die Täter keines bekamen, schlugen sie auf den 35-Jährigen ein.

Möglicher Raubüberfall in Kempten: Täter traktieren Opfer offenbar mit Gürtel

Dabei soll die Täter ihr Opfer auch mit einem Gürtel traktiert haben. Der Mann erlitt mehrere Prellungen und kleinere blutende Wunden am Kopf und Oberkörper. Auch die 32-jährige Freundin des Mannes wurde Opfer der Attacke. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Aus bislang noch nicht bekanntem Grund ließen die vier Täter vom Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Die beiden Geschädigten wurden ins Klinikum Kempten gebracht. Die Täter waren nach Angaben der Geschädigten etwa 180 Zentimeter groß und hatten einen dunklen Teint.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Raubüberfall oder möglicherweise auch eine lautstarke Auseinandersetzung mehrerer Personen beobachten konnten. Die Ermittler bitten um Hinweise unter Telefonnummer 0831/9909-0.

Die neuesten Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.