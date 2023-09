Unbekannter zielt mit Gewehr auf vorbeifahrendes Auto - Polizei sucht nach dem Täter

In Altusried kam es am Samstagabend zu einer "Bedrohungslage": Ein Unbekannter zielte mit einer sogenannten Langwaffe auf ein vorbeifahrendes Auto.

10.09.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Am späten Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter in Altusried mit einem Gewehr auf ein vorbeifahrendes Auto gezielt. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Bereich Ottenstall in einem Waldstück. Die Hintergründe der Tat sind der Polizei noch völlig unbekannt.

Unbekannter zielt mit Langwaffe auf vorbeifahrendes Auto - Polizei sucht nach dem Täter

Die Polizei suchte - unter anderem mit einem Hubschrauber - nach dem Täter. Doch bislang ohne Erfolg. Der Unbekannte trug während der Tat eine lange, schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/9909-0 entgegen.

