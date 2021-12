Polizei erwischt Autoknacker - der hortet zuhause Diebesgut

Die Polizei in Kempten einen Autoknacker festgenommen. Geschädigte sollen sich melden, denn die Beamten fanden geklaute Handys, Navis und Schlüssel.

31.12.2021 | Stand: 13:49 Uhr

Am Donnerstagabend meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sich in der Mariaberger Straße in Kempten ein Mann verdächtig verhielt. Er hatte sich offenbar an Autos zu schaffen gemacht.

Autos in Kempten aufgebrochen: Diebesgut sichergestellt

Nach kurzer Flucht zu Fuß stellte die Polizei einen 22-Jährigen, der unterwegs noch versucht hatte Drogen und diverses Diebesgut wegzuwerfen, so die Polizei. Danach durchsuchten die Beamten die Wohnung des Täters und staunten: Der Mann hatte Diebesgut in hohem Wert zuhause: Über zehn Handys, mehrere Navigationsgeräte, fremde Fahrzeugschlüssel und mehr.

Das sichergestellte Diebesgut konnte bislang einigen angezeigten Straftaten zugeordnet werden, so die Polizei weiter. Nun bittet die Kemptener Polizei, Geschädigte darum, sich zügig zu melden.

