Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Klo-Spanner - Studierende in Kempten "einfach sauer"

Ein Mann filmt eine Frau auf der Toilette mit dem Handy. Es ist nicht der erste Fall dieser Art an der Hochschule Kempten. Die Polizei ermittelt.

08.04.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Ein Handy blitzt unter der Kabinenwand hindurch, es filmt eine Frau, während sie auf der Toilette sitzt. Ein Schock. Was ist jetzt zu tun? „Die Hochschule ist für uns ja schon ein Ort der Sicherheit. Das so etwas hier passiert, gibt mir ein mulmiges Gefühl“, sagt eine 22-jährige Studentin auf dem Campus in Kempten. Schon vor etwa drei Jahren ereigneten sich mehrere solche Vorfälle auf dem Gelände der Hochschule, vor knapp einer Woche lauerte ein Unbekannter erneut einer Frau auf einer Toilette mit der Kamera auf. Die Polizei gibt Studierenden nun Tipps an die Hand, die zum eigenen Schutz dienen sollen.

