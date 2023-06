Polizei startet große Aktion an diesem Freitag in Kempten und Umgebung

Die Polizei startet an diesem Freitag in Kempten und Umgebung eine große Aktion. Dabei haben die Einsatzkräfte nicht nur die Geschwindigkeit im Fokus.

12.06.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Tempo runter, Aufmerksamkeit rauf: Die Kemptener Polizistinnen und Polizisten rücken an diesem Freitag, 16. Juni 2023, die Verkehrssicherheit in den Fokus. Bei dem Aktionstag geht es nicht allein um Kontrollen, sagt Sven-Oliver Klinke, Leiter der Polizeiinspektion Kempten (PI). „Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.“

Ziel sei es, ein Zeichen zu setzen und das Thema wieder stärker in den Blick zu rücken. Die Verkehrssicherheit war jüngst auch Thema bei einem Austausch der Polizei mit der Stadtverwaltung. 2335 Unfälle zählte die Polizei 2022 demnach in Kempten. Damit ist die Zahl gestiegen, laut Mitteilung aber nicht auf Vor-Corona-Niveau. Auch die Anzahl der Verletzten war mit 431 vor der Pandemie nie so niedrig wie im vergangenen Jahr. Allerdings starben vier Menschen nach Unfällen im Straßenverkehr.

Große Aktion: Polizei Kempten am Freitag 24 Stunden lang im Einsatz

„Jeder Unfalltote ist einer zu viel“, betont Klinke. Deswegen orientiert sich die Polizei – neben der PI sind die Kemptener Verkehrspolizei sowie der Zentrale Ergänzungsdienst bei dem 24-Stunden-Aktionstag im Einsatz – mit verschiedenen Schwerpunktaktionen an den Hauptunfallursachen. Los geht es um Mitternacht mit Alkoholkontrollen, morgens stehen Schulwegsicherheit und Tempokontrollen auf dem Programm, dann Ablenkung im Straßenverkehr, später der Schwerverkehr und in den Abendstunden sowie nachts wieder Alkohol- und Drogenkontrollen. Auch die Tuning- und Poserszene steht im Fokus.

Sven-Oliver Klinike, Leiter der Polizeiinspektion Kempten. Bild: Ralf Lienert

„Uns ist wichtig, dass die Menschen das ernst nehmen“, sagt Klinke. Immer wieder endeten Unaufmerksamkeiten im Straßenverkehr für die Beteiligten im Krankenhaus. Nur mal eben eine Nachricht auf dem Handy lesen, durch die Tempo-30-Zone mit 50 km/h düsen, den Anschnallgurt vergessen: Viel zu häufig seien Menschen im Straßenverkehr unachtsam. Dabei sei das so gefährlich.

Lesen Sie auch: Umbau am Berliner Platz - Was Autofahrer falsch machen

Kontrolliert die Polizei am Freitag nur in Kempten?

Die Einsatzkräfte werden am Freitag laut Klinke in Kempten und den Umlandgemeinden unterwegs sein.

Außerdem wird die Polizei von 12.30 bis 16 Uhr auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu an einem Informationsstand für Gespräche und Fragen bereitstehen. Dort ist darüber hinaus zum Beispiel ein Hindernisparcours geplant, Interessierte können einen Pedelec- oder E-Bike-Simulator testen.

Warum kontrolliert die Polizei am Freitag?

Der Freitag biete sich für solch einen Aktionstag bestens an, sagt Klinke. Er spricht von einem realistischen Verkehrsaufkommen: mit Schulverkehr, Pendlerinnen und Pendlern und später dann Wochenendverkehr. Und der PI-Chef betont: Es gehe der Polizei nicht um Abzocke durch zusätzliche Kontrollen. Sondern darum, die Menschen zu sensibilisieren. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Autofahrer flüchtet mit mehr als 2,5 Promille vor der Polizei

Am vergangenen Freitag war ein Betrunkener vor der Polizei geflüchtet. Es folgte eine Verfolgungsjagd auf der A7 in Richtung Füssen.