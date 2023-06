Flucht verhindert: Mesnerin sperrt Dieb in Kemptener Kirche ein

In Kempten hat eine Mesnerin einen 43-Jährigen davon abgehalten, mit gestohlenem Geld aus einer Kirche zu fliehen. Ihre Strategie: Sie sperrte den Dieb ein.

02.06.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag bemerkte eine Mesnerin in einer Kemptener Kirche, dass ein Mann Geld aus Opferstöcken fischte. Laut Polizei sprach die Frau den 43-Jährigen an und stellte fest, dass er zuvor auch Geld aus der Spendenkasse genommen hatte.

Kempten: Dieb will auch Kirche fliehen - Mesnerin sperrt ihn ein

Der Dieb versuchte zu fliehen, doch die Mesnerin sperrte ihn kurzerhand in der Kirche ein - und verständigte die Polizei.

Laut den Beamten gelang es dem Tatverdächtigen zwar, durch den Notausgang zu fliehen. Doch dort wurde er bereits von mehreren Polizisten erwartet. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten Bargeld.

