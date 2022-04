Polizei Kempten: Verkehrsunfälle in der Stadt und im Oberallgäu werden weniger

Nach einem Bier zu viel passiert's: Trotz weniger Unfällen spielen immer häufiger Alkohol oder Drogen eine Rolle, sagt die Polizeiinspektion Kempten.

07.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Kempten liegt auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. So lautete das Resumee der Polizeiinspektion Kempten, als sie jüngst ihre Statistik für das Jahr 2021 vorstellte. Noch 2019 waren 3726 Unfälle in der Stadt und im nördlichen Oberallgäu passiert (siehe Grafik). 2021 waren es noch 3133. Regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen und Verkehrskontrollen haben es möglich gemacht. Allerdings ist die Zahl der Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestiegen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.