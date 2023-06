„Warum haben Sie glasige Augen?“ - So lief die Polizeiaktion bei Kempten

Mit einer 24-Stunden-Aktion will die Polizei für mehr Verkehrssicherheit sorgen - die AZ begleitet die Kontrollen. Warum ein Psychiater höhere Strafen fordert.

17.06.2023 | Stand: 12:36 Uhr

„Oh Mann“, entfährt es einem Porsche-Fahrer am Ortseingang von Buchenberg. Gerade hatte ihn die Polizei mit seinem SUV an den Straßenrand gewunken – jetzt gibt es eine Anzeige, 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg: Der Sohn war nicht angeschnallt, stattdessen saß er auf dem Schoß der Mutter.

