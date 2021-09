Polizei kontrolliert Autotuner und Poser - und findet Drogen

Bei Kontrollen finden Polizisten Marihuana, stellen aber auch verbotene Umbauten an den Fahrzeugen fest. Zwei Menschen dürfen nicht mehr weiterfahren.

03.09.2021 | Stand: 12:45 Uhr

Die Kontrollgruppe der Polizei hat in Kempten und Memmingen am Donnerstagabend erneut Kontrollen in der Poser- und Tuningszene durchgeführt. Laut Polizeibericht fanden die Beamten dabei in einem Auto Marihuana, bei anderen stellten sie verbotene Umbauten fest.

Eine geringe Menge der Drogen befand sich laut Polizei in einer Folie neben dem Beifahrerfenster. Da diese wohl von der 26-jährigen Beifahrerin stammten, durchsuchten Beamte deren Wohnung. Dort fanden sie weiteres Rauschgift und Utensilien dafür.

Kontrollen: Polizei verbietet zwei Autotunern die Weiterfahrt

An dem Fahrzeug selbst gab es jedoch nichts weiter zu beanstanden. Fündig wurden die Polizisten jedoch bei anderen Kontrollen im Stadtgebiet von Kempten und Memmingen. Die verbotswidrig abweichenden Veränderungen vom Serienzustand, beispielsweise im Bereich des Fahrwerks und der Abgasanlage, führten in zwei Fällen sogar zur Unterbindung der Weiterfahrt und der Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

