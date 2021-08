Polizei kontrolliert Shisha-Bars in Kempten - und wird mehrfach fündig

Zoll und Polizei haben am Samstag in Kemptener Shisha-Bars nach dem Rechten geschaut. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

29.08.2021 | Stand: 15:57 Uhr

Unterwegs waren Beamte der Polizeiinspektion Kempten und dem Hauptzollamt Augsburg sowie Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Kempten. Überprüft wurden in den Bars unter anderem die Einhaltung der Regelungen zum Infektionschutz, Jugendschutz und Arbeitsrecht.

Kontrolle in Shisha-Bars: Ein Lokal geschlossen

Die Beamten stellten in einigen Bars Verstöße fest. Gegen die Betreiber werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zollamt-Mitarbeiter ahndeten zudem Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz sowie das Schwarzarbeitergesetz. Weil es in einer Bar besonders viele Verstöße gab, wurde diese geschlossen. Zudem stellten die Polizisten eine dreistellige Anzahl an Verpackungseinheiten Tabak sicher.

