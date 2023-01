Unbekannte haben in einer Tiefgarage einen Feuerlöscher verbotenerweise entleert und so sämtliche Autos eingestaubt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr einen Feuerlöscher in der Tiefgarage der Bahnhofstraße 44 in Kempten entleert. Wie die Polizei berichtet, wurden dadurch sämtliche Autos eingestaubt.

Autos in Kempten mit Feuerlöscher eingestaubt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.