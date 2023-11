Polizei will neue Erkenntnisse zu Mädchenmord vor 42 Jahren bekannt geben

Vor 42 Jahren wurde die Schülerin Sonja Hurler in Kempten getötet. Nun hat die Polizei offenbar eine neue Spur zu dem Cold Case.

22.11.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Dieses Verbrechen schockierte vor 42 Jahren die Öffentlichkeit. Die 13-jährige Sonja Hurler wird nach dem Besuch eines Festes im Juli 1981 zunächst als vermisst gemeldet. Die Leiche der Schülerin findet die Polizei erst Monate später unter einem Stadel im Kemptener Stadtteil Heiligkreuz. Wer hat die Gymnasiastin umgebracht? Zu dem ungeklärten Mordfall hat die Kriminalpolizei nun offenbar neue Erkenntnisse. Am Freitag ist dazu eine Pressekonferenz angesetzt. Gelingt nun der Durchbruch in einem der wenigen ungeklärten Allgäuer Mordfälle?

Aus früheren Ermittlungen geht hervor, dass die 13-jährige Sonja Hurler in der Nacht zum 5. Juli 1981 in Kempten starb. Ihre Leiche wird im Oktober desselben Jahres von einem Landwirtssohn gefunden, versteckt unter einem Holzschuppen. Das Mädchen hatte vor seinem Tod mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten das Kemptener Stadtfest besucht. Nach einem Streit wollte die Schülerin allein zum leerstehenden Haus ihrer Oma, um dort zu übernachten. Dort kam sie aber nie an. Auf dem Weg wurde Sonja vermutlich Opfer eines Sexualverbrechens. Bis 2003 bekamen die Beamten immer wieder Hinweise zu dem Fall.

Bei der Suche nach dem Täter konzentrierte sich die Kripo lange auf die Mitglieder eines Motorrad-Clubs, deren Treff in der Nähe des Tatorts lag. Doch keinem der Verdächtigten konnte bisher etwas nachgewiesen werden. Das Verfahren wurde in der Vergangenheit mehrfach wieder aufgenommen. DNA-Spuren konnten festgestellt werden, als diese Technik verfügbar war. Zuletzt wurde versucht, mit Speichelproben bei Personen aus dem damaligen Umfeld Abgleiche des Genmaterials zu erhalten. „Es ist gelungen, mutmaßlich tatrelevante Spuren zu sichern“, heißt es jetzt aus dem Polizeipräsidium.

