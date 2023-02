Polizei nimmt Gesuchten nach nur zwei Stunden Fahnung in Lindau fest

Erfolg für die Allgäuer Polizei: Am Bahnhof Lindau nahmen die Polizisten einen gesuchten Mann fest. Der Haftbefehl gegen ihn war gerade einmal zwei Stunden alt.

16.02.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Zwei gesuchte Männer hat die Allgäuer Polizei in den vergangenen beiden Tagen festgenommen. Am Montag kontrollieren Beamte einen Mann am Bahnhof Lindau Reutin. Während der Kontrolle schlug der Fahndungscomputer an: Die Staatsanwaltschaft Essen suchte nach dem Mann. Dem 25-Jährigen wird das Erschleichen von Leistungen vorgeworfen.

Kurios: Die Fahndung im Polizeisystem war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Stunden alt.

Kontrolle auf der A7

Einen Tag später nahmen Beamte aus Kempten einen Mann fest, den sie auf der A7 kontrollierten. Auch nach ihm wurde gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem 38-Jährigen Steuerhinterziehung vor.

Beide Männer konnten die Straßen nicht begleichen und wurden deshalb in die JVA Kempten gebracht.

