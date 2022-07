Polizei sucht Zeugen: Junge Frau (17) in Kempten wird Opfer eines sexuellen Übergriffs

Eine 17-jährige Teenagerin wird am Freitag auf dem Heimweg sexuell belästigt. Sie kann den Täter wegstoßen - jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

30.07.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Polizeieinsatz in Kempten am Freitagabend: Auf dem Heimweg packte gestern ein Mann eine junge Frau (17) am Arm - als sie weitergehen wollte, wurde sie "Opfer eines sexuellen Übergriffs", heißt es im Polizeibericht. Die 17-Jährige war zwischen 21.15 Uhr und 21.40 Uhr im Bereich Duracher Straße im Stadtteil St. Mang unterwegs, als die Attacke passierte.

Wie die Polizei berichtet, konnte die junge Frau den Täter "im weiteren Verlauf" von sich stoßen und flüchten, doch eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters - wer kann helfen, den Mann zu finden?

Er ist etwa 20 Jahre alt,

trug dunkle Kleidung,

ist möglicherweise asiatischer Herkunft,

hat dunkelbraune Haare,

und ein Muttermal im Gesicht.

Er wird auf etwa 1,65 Meter geschätzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Jetzt ermittelt die Kripo Kempten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Tel.: 0831/9909-0.

Mehr Polizei-Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch