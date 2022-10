"Monströser" Polizei-Einsatz gestern in Kempten - War ein Mann mit Waffe unterwegs?

Polizeieinsatz in Kempten gestern: Nahe des Colloseum-Kinos habe ein Mann eine Waffe, hieß es. Die Polizei rückte an - und kam zu diesen Erkenntnissen.

Großer Polizeieinsatz am Samstagabend in Kempten: Zeugen riefen gegen 18.40 Uhr die Polizei - ein Mann in der Königstraße nahe des Kinos "Colosseum Center" trage eine Waffe.

Polizei-Einsatz am Samstagabend in der Kemptener Innenstadt: Was ist passiert?

Laut Einsatzzentrale der Polizei sperrten die Einsatzkräfte die Königstraße ab und kontrollierte eine Gruppe von Menschen. Demnach habe sich der Verdacht nach ersten Erkenntnissen nicht bestätigt. Um weitere Details abzuklären und sicherzugehen, würden nun Befragungen der Verdächtigten auf der Dienststelle folgen.

Für die Öffentlichkeit konnte die Polizei am Samstagabend schnell Entwarnung geben.

Kempten: Polizei will nicht von einem "Großeinsatz" sprechen

Laut Einsatzzentrale mag der Polizei-Einsatz in der Kemptener Königstraße auf Passanten "monströs" gewirkt haben, von einem "Großeinsatz" will man aber nicht reden.

Bei einer solchen Meldung würden viele Kräfte zusammengezogen, erklärt der Diensthabende.

