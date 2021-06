CD-Verteiler bedroht Passanten am Residenzplatz

Vor einem Kaufhaus am Residenzplatz verteilt ein Mann CDs und beleidigt und bedroht dabei Passanten. Auch gegenüber der Polizei leistet er Widerstand.

25.06.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Ein Mann hat in Kempten CDs verteilt und dabei Passanten bedroht. Wie die Polizei mitteilte, stand der 22-Jährige am Donnerstag gegen 12 Uhr an einem Kaufhaus am Residenzplatz und versuchte mit dem Verteilen von CDs seine Band zu unterstützen.

Mann beleidigt und bedroht Passantin

Als eine 22-jährige Passantin die CD ablehnte, beleidigte und bedrohte sie der Mann. Als Polizisten den Mann ansprachen, verhielt er sich laut Polizei unkooperativ und uneinsichtig.

Polizisten fesseln 22-Jährigen

Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, leistete er Widerstand, weshalb die Polizisten ihn fesselten. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Lesen Sie auch: Mutter zeigt Sohn wegen Bedrohung an

Lesen Sie auch