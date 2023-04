Drogenfahnder auf Allgäuer Autobahnen schlagen zu - 14 Kilo Kokain gefunden

Bei zwei Polizeikontrollen auf der A7 und auf der A96 im Allgäu haben die Beamten und ein Spürhund 14 Kilo Kokain und 100 Gramm Marihuana gefunden.

06.04.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Bei einer Polizeikontrolle auf der A7 bei Kempten haben die Beamten insgesamt 14 Kilo Kokain im Fahrzeug zweier Personen gefunden. Wie die Polizei jetzt berichtet, ereignete sich der Fund bereits vor etwa drei Wochen. Die Beamten nahmen die beiden Fahrzeuginsassen fest - sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die zwei waren auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kontrolle fanden die Beamten das Rauschgift, aufgeteilt in 14 Päckchen mit einem Gewicht von je einem Kilogramm, in dem Fahrzeug.

Kontrolle auf der A96: Polizei-Spürhund "Eck" findet 100 Gramm Marihuana in Reisegepäck

Auch im Westallgäu fand die Polizei eine größere Menge Drogen in einem kontrollierten Fahrzeug. Beamte des Lindauer Zolls kontrollierten den Wagen und zwei Männer auf der A96, Höhe Sigmarszell. Der Spürhund "Eck" fand dabei etwa 100 Gramm Marihuana im Reisegepäck des 29-jährigen Beifahrers.

