Sie waren schon dabei, als der Wochenmarkt im Untergrund das Winterquartier bezog: Seit 1965 bieten die Grünewalds in Kempten Obst und Gemüse an.

03.02.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Der Wochenmarkt ist einer der traditionsreichsten Treffpunkte der Kemptener. Bereits seit dem 11. Jahrhundert wird Marktkultur in der Stadt gelebt. Seit 1893 bauen Händler ihre Stände auf dem Hildegardplatz auf. Obst und Gemüse sind bis heute ein wesentlicher Bestandteil in den Auslagen. Zum Beispiel am Stand von Ingrid und Ingolf Grünewald – den dienstältesten Markthändlern. Seit 1965 verkaufen sie auf dem Kemptener Markt. Und haben seitdem allerhand miterlebt.