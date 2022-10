Positive Zwischenbilanz zu den neuen Spätbussen in Kempten

Seit Anfang Oktober bringen Spätbusse in Kempten Nachtschwärmer auch nach 22 Uhr ans Ziel. Es laufen Gespräche mit Umlandgemeinden, den Service auszuweiten.

23.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit dem Bus zurück nach der Theatervorstellung oder dem Kneipenbesuch? Seit Anfang Oktober ist das in Kempten möglich. Spätlinien verkehren stündlich in die meisten Stadtteile und von dort auch zur ZUM. Eine erste Bilanz fiel im Verkehrsausschuss positiv aus. 1200 Barzahler lösten in den ersten beiden Wochen ein Ticket. „Das ist ein guter Wert“, zeigte sich Thomas Kappler, Prokurist der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB), zufrieden. (Hier lesen Sie: Parken in Kempten wird teurer, teilweise um 40 Prozent)

