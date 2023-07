Kemptens dritte Bürgermeisterin kritisiert Post: Weite Wege und zu kurz geöffnet

Ist die Grundversorgung der Post in Kempten gewährleistet? Parteien fordern von der Stadt zu prüfen, ob die Post noch die PudlV erfüllt. Das steckt dahinter.

20.07.2023 | Stand: 14:33 Uhr

Für Senioren, Seniorinnen und Menschen mit Behinderung kann der Weg zur nächsten Postfiliale ganz schön weit sein. Berufstätige kommen dagegen vielleicht mit den Öffnungszeiten nicht klar, um Sendungen aufzugeben oder abzuholen. Nach Ansicht der dritten Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) „scheint die Grundversorgung mit postalischen Leistungen in Kempten nicht mehr gewährleistet zu sein“.

Kritik der dritten Bürgermeisterin Ausdünnung im Stadtgebiet bei Postfilialen deutlich spürbar

Die Ausdünnung im Stadtgebiet bei Postfilialen sei deutlich spürbar, sagt Groll. Problem seien neben weiten Wegen auch nicht ausreichende Öffnungszeiten der wenigen Filialen. Eine Folge: „viel zu lange Wartezeiten“. Laut Groll hat sich die Deutsche Post AG verpflichtet, die Grundversorgung sicherzustellen. (Lesen Sie auch: Schnelle Hilfe beim Handy-Banking: Das bringen QR-Codes auf Rechnungen)

Ab 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern in zusammenhängend bebauten Gebieten müsse eine Filiale in maximal 2000 Metern erreichbar sein. Der Weg zum Briefkasten dürfe in zusammenhängend bebauten Wohngebieten 1000 Meter nicht überschreiten. (Hier lesen Sie: Post in Sonthofen: So geht es mit den Neubau-Plänen weiter)

Grüne, Freie Wähler-ÜP, SPD und FDP unterstützen laut Mitteilung den Antrag

Groll beantragt nun bei Oberbürgermeister Thomas Kiechle zu überprüfen, ob die Grundversorgung mit postalischen Leistungen – wie in der Post-Universaldienstleistungsverordnung geregelt – noch sichergestellt ist. Falls nicht, müsse man die Post auffordern, die Versorgung durch Postfilialen zu verbessern. Grüne, Freie Wähler-ÜP, SPD und FDP unterstützen laut Mitteilung den Antrag.

Aktuell gibt es in Kempten laut Postsprecher Klaus-Dieter Nawrath sieben Filialen, zehn Packstationen und sechs Paketshops. Damit seien in Kempten die Vorgaben der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PudlV) erfüllt. Ob das auch für die Briefkästen gilt („mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“), prüfe man noch, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.

