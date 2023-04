Postresidenz Altusried ist bis Ende des Jahres bezugsfertig

Die Bauarbeiten an der Seniorenwohnanlage schreiten voran. Noch sind Plätze in der Tages- und Kurzzeitpflege frei. Wie das Heizungsproblem gelöst werden soll.

03.04.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Wie die neue Seniorenwohnanlage Postresidenz in der Altusrieder Ortsmitte Form annimmt, können Interessierte tagtäglich vor Ort verfolgen. Verlaufen die Bauarbeiten weiterhin planmäßig, ist der Gebäudekomplex im Dezember bezugsfertig. Noch sind Plätze in der Tages- und Kurzzeitpflege frei – in Kürze startet der Bewerbungszeitraum für die Betreuten Wohnungen. Und auch das Heizungsproblem ist nun gelöst.

