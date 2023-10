Poststation: Neuer Service in Kempten und Oberallgäu: Briefmarken, Paketmarken rund um die Uhr

An Poststationen (erweiterte Packstationen) gibt es auch Briefmarken und sogar Paketmarken zu kaufen. Erste vier Anlagen stehen in Kempten und dem Oberallgäu.

15.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Mehr Selbstbedienung als Filialservice: Die Post baut ihr Automatenangebot im Raum Kempten/ Oberallgäu aus. Binnen weniger Wochen nahm das Unternehmen an zwei Standorten in Kempten sowie je einem in Sulzberg und Betzigau sogenannte Poststationen in Betrieb, die rund um die Uhr verfügbar sind.

Anders als bei den bereits recht verbreiteten Packstationen lassen sich dort nicht nur Pakete absenden oder empfangen, sondern auch Brief- und Paketmarken kaufen.

Brief- und Paketmarken bargeldlos am Automaten kaufen: mit EC-Karte, Visa, Mastercard, Google Pay und Apple Pay

Diesen praktischen Service zumindest für Briefmarken kennen etwas Ältere noch von früher üblichen Automaten, im Amtsdeutsch der damaligen Bundespost auch „Postwertzeichengeber“ genannt. Einst gab es diese kleinen Automaten sogar noch mit Kurbelbetrieb.

Später folgten strombetriebene gelbe Monster mit silberfarbener Front, die Briefmarken sogar mit Wunschwert ausdrucken konnten. Mühsam allerdings in der Bedienung, weil Münzgeld nötig war. (Die Möglichkeit, mit einer aufgeladenen Geldkarte zu zahlen, war bald wieder deaktiviert worden.) Und das Wechselgeld gab es nur in Form von Briefmarken.

Längst sind diese alten Geräte Auslaufmodelle, die nach und nach aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Manche dienen der Post wohl noch als Ersatzteillager. (Lesen Sie auch: Leise Killer ohne Vorwarnung - Warnsignale rechtzeitig erkennen)

Gerade in kleinen Orten könnte eine Poststation sogar eine interessante Alternative

Die jetzige Rückkehr moderner Automaten ist praktisch für die, die keine Zeit für einen Filialbesuch haben und ihre Marken auch nicht online kaufen. Denn via Internet könnte man als Briefmarkenersatz ja auch einen Zahlencode mit dem Vermerk „#PORTO“ auf den Umschlag schreiben oder daheim Brief- und Paketmarken selbst ausdrucken.

Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr zugänglich und bietet laut einer Mitteilung der DHL Group „nahezu alle Postdienstleistungen“, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen: den Kauf von Brief- und nun auch Paketmarken sowie den Versand von Briefen und Paketen.

Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an den Poststationen mit ihren 69 Paketfächern möglich – dafür ist allerdings (wie bei der Packstation) eine einmalige Registrierung erforderlich.

Müssen Bürger Angst haben, dass dafür Postfilialen oder Agenturen schließen?

Die Poststation wird über einen Bildschirm (Touchscreen) bedient und ist ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Allerdings: Brief- und Paketmarken können jetzt nur bargeldlos bezahlt werden: mit gängigen EC-Karten, Visa- und Mastercard sowie den mobilen Zahlungssystemen Google Pay und Apple Pay. (Hier lesen Sie: Stadt Kempten verkauft Bauplätze - fünf werden verlost)

Für besondere Leistungen wie den Versand von für Bargeld und andere Wertsachen gedachten Einschreiben müssen Kunden allerdings weiter in die Filiale.

Die neuen Poststationen stehen hier:

Es bleiben nicht die einzigen Poststationen: „Es werden mehr; wir bauen das Netz aus“

Die vier Standorte bleiben nicht die einzigen in der Region. „Es werden mehr; wir bauen das Netz aus“, sagt Post-Pressesprecher Dieter Nawrath. Erst im Sommer hatte unsere Redaktion ausführlich über Bürgerkritik am mangelnden Angebot der Post und zu begrenzten Öffnungszeiten berichtet. Die Post verwies damals auf den Ausbau ihrer Angebote – und lässt nun Taten folgen.

Müssen Bürger Angst haben, dass dafür Postfilialen oder Agenturen schließen? Nawrath verweist darauf, dass das Postgesetz regelt, ab wie viel Einwohnern es in einem Gebiet eine Filiale geben muss. Automaten zählen da nicht. Doch das könnte sich ändern, weil Experten an einer Reform des Gesetzes feilen.

Das müsse aber kein Nachteil sein, macht Nawrath deutlich: Gerade in kleinen Orten könnte eine Poststation sogar eine interessante Alternative sein, weil sie rund um die Uhr zur Verfügung steht. Anders als eine Poststelle, die mangels genug Aufkommen vielleicht nur wenige Stunden öffnet, um die Filialpflicht zu erfüllen.