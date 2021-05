Jugendlicher schlägt auf 13-Jährigen ein und verletzt ihn

In Kempten hat ein Teenager einen 13-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und dann auf ihn eingeschlagen. Der Jüngere wurde dabei verletzt.

07.05.2021 | Stand: 13:16 Uhr

Ein 15-Jähriger hat in Kempten mehrfach auf einen 13-Jährigen eingeschlagen und ihn dadurch verletzt. Der Vorfall passierte am Donnerstagnachmittag in der Herrenstraße in Kempten. Laut Polizei nahm der 15-jährige Jugendliche den 13-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen in den Schwitzkasten. Anschließend schlug er mehrere Male auf den Teenager ein. (Lesen Sie auch: Sonthofer Jugendliche schlagen 16-Jährigen bewusstlos)

13-Jähriger wird in Kempten leicht verletzt

Der 13-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

