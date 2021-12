Preise für junge Schreibtalente geht nach Kempten

Jugendliche der Maria-Ward-Schule und der Realschule an der Salzstraße in Kempten sind beim Wettbewerb "Die Raute" der Hanns-Seidel-Stiftung erfolgreich.

Als „publizistische Talente von morgen“ hat die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach Schülerinnen und Schüler aus Kempten gelobt. Die Jugendlichen erhielten den Preis „Die Raute“ von der Hanns-Seidel-Stiftung in München für die Schülerzeitungen der Maria-Ward-Schule und der Realschule an der Salzstraße.

Schüler aus Kempten machen Sexismus zum Thema ihrer Zeitung

Aus 80 Einsendungen wählte eine Jury die 17 Gewinner-Projekte aus Schulen in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aus. Eines davon ist der Artikel von Schülerin Lea zum Thema „Sexismus“ in dem Heft „Blackout“ der Maria-Ward-Realschule Kempten.

Die Jury lobte das Team der Schülerzeitung für die sachliche Recherche, die sprachliche Gestaltung und auch die Themenwahl. In einer Mitteilung heißt es: „Der Beitrag setzt sich mit verschiedenen Aspekten der Thematik Sexismus auseinander und endet mit einem Appell an Mädchen und junge Frauen.“

Neben dem Preis in der Kategorie „Journalistischer Einzelbeitrag“ geht auch die Auszeichnung für Kreativität und Gestaltung nach Kempten.

Zeichnungen von Kemptener Realschülern begeistern Jury

Besonders begeistert zeigte sich die Jury von den Fotos und Illustrationen, mit denen die Schülerinnen und Schüler der Realschule an der Salzstraße ihr Heft „Pen(n)house“ gestaltet haben. „Vor allem sind hier auch die kreativen, eigenen Zeichnungen hervorzuheben“, lautet die Begründung der Jury. Beide Gewinner-Teams erhalten von der Hanns-Seidel-Stiftung ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro.

„Trotz Lockdown, trotz Homeschooling, trotz aller Einschränkungen haben die Gewinner gezeigt, dass es möglich ist, tolle Zeitungen zu erstellen“, lobte der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, CSU-Europaabgeordneter Markus Ferber, bei der Preisverleihung in München.

Digitalministerin Judith Gerlach zeigte sich in ihrer Rede vor allem vom „Biss“ der jungen Schreiber in diesen besonderen Zeiten beeindruckt.

„Besonders wichtig finde ich, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Medien auch Themen ansprechen, die ihren Mitschülern auf den Nägeln brennen“, sagte sie. „Sie sagen damit mutig, was Sache ist. Das ist eine zentrale Aufgabe von Journalismus in unserer Demokratie.“

