Auslaufende Garant-Verträge des AÜW werden deutlich teurer, der Gaspreis steigt weiter und bei Heizöl und Pellets erhöhen Panik-Bestellungen den Druck.

17.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Energiemarkt ist aus den Fugen. Doch der Gipfel der Preissteigerungen ist nicht erreicht. Beim Strom stehen 20.000 Kunden des Allgäuer Überlandwerks zum Jahresende eine Erhöhung ins Haus, die bei einer Durchschnittsfamilie an der 40- bis 50-Prozent-Marke kratzen könnte. Auch andere Energieträger egal ob Gas, Pellets oder Öl werden immer teurer. Warum kamen die Preiserhöhungen bisher bei vielen Verbrauchern noch gar nicht in vollem Umfang an?

