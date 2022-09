Premiere als Kaiserin Sisi: Isabella Dartmann singt im Ludwig-Musical eine Hauptrolle

Isabella Dartmann aus Kempten ist schon lange beim Ludwig-Musical in Füssen dabei. Nun übernimmt die 40-Jährige eine Hauptrolle: Sie singt die Kaiserin Sisi.

13.09.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Ovationen im Stehen gab es am vergangenen Sonntag für Isabella Dartmann und Patrick Stancke beim Musical Ludwig2 im Festspielhaus Füssen. Die Sängerin aus Kempten feierte dort ihre Premiere als Kaiserin Elisabeth. „Ich habe mich so auf diesen Auftritt gefreut, jetzt war alles sehr aufregend, und der Beifall freut mich riesig“, sagte die 40-Jährige nach der Aufführung. Einen besonderen Applaus bekam sie von ihren Eltern, die zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter die Premiere als Sisi erlebt hatten

Isabella Dartmann begann 2019 in Füssen mit der Rolle der Sybille Mailhaus und spielt inzwischen auch immer wieder Königsmutter Ludovika. Auf die neue Rolle als Sisi hat sie sich wochenlang vorbereitet. In ihrem roten Kleid trat sie bei der Allgäuer Festwoche mit Ministerpräsident Markus Söder auf die Kemptener Stadtparkbühne und warb für das Musical.

Dartmann, die aus dem Saarland stammt und Botschafterin dieses Bundeslandes ist, stand bereits als Kind auf der Bühne. Seit 20 Jahren lebt die Sängerin und Lehrerin in Kempten. An der Seite von Ludwig-Darsteller Stanke trat sie auch in „Die Schöne und das Biest“ auf. Ab Ende Oktober wird sie im Festspielhaus Füssen in die Rolle der Mutter des Künstlers Friedrich Hundertwasser schlüpfen.