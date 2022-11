Premiere: Bürgertheater Kempten zeigt Tragödie zum Lachen

Michael Niavaranis Shakespeare-Adaption von „Richard III.“ bringt das Kemptener Bürgertheater mit viel Spiellust auf die Bühne des Gasthofs Hirsch in Krugzell.

08.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Humor lebt von Kontrasten. Sein bester Nährboden ist also sein Gegenteil, die Tragödie. Beispiel Richard III. von Shakespeare: Der Österreicher Michael Niavarani machte daraus eine Persiflage auf Könige und Helden. Das Bürgertheater des Kemptener Theaters stürzte sich mit unbändiger Spiellust in diesen Sündenpfuhl. Da blieb bei der Premiere von „Die unglaubliche Tragödie von Richard III.“ im Gasthof Hirsch in Krugzell kein Auge trocken.

Bürgertheater Kempten: Unter der Regie von Johannes Lang zeigen zwölf Darsteller viel Witz

Das erste und dickste Lob gebührt, neben Regisseur Johannes Lang, den zwölf Darstellern, sieben Frauen und fünf Männer. Witz auf der Bühne, das ist das Schwerste. Dass Amateure ihn dermaßen präzise und gleichzeitig locker umsetzen – unglaublich. Was für ein Timing! Besser geht’s kaum. In diesem Schurkenstück sind die Männer in der Minderheit. Darum gibt es manche Hosenrollen für die Schauspielerinnen, was dieser Inszenierung noch zusätzlichen absurden Reiz verschafft.

Das Kemptener Bürgertheater zeigt im Gasthof Hirsch in Krugzell Michael Niavaranis freche Shakespeare-Adaption „Die unglaubliche Tragödie von Richard III.“ Bild: Eddi Nothelfer

Historischer Hintergrund sind die englischen „Rosenkriege“ im 15. Jahrhundert, als die Häuser York und Lancaster, aus einer Wurzel entsprossen, um die Krone kämpften. Der Letzte, Richard III. („Mein Königreich für ein Pferd“), stirbt 1483 auf dem Schlachtfeld. Im Machtwahn löschen sich die Widersacher gegenseitig aus. Es gibt keinen Sieger.

Im Zentrum von Niavaranis Komödie stehen zwei Tollpatsche, William und Frederik. Ausgerechnet sie wählt Richard, um seine dunklen Pläne umzusetzen. Schwert und Dolch kommen ausgiebig zum Einsatz. Abgeschlagene Köpfe werden präsentiert, Leichen von der Bühne gezerrt. Zwei gutmütige Burschen im Auge des Hurrikans. Dazu ein großzügig eingesetztes fäkales Arsenal, sowohl in Wörtern als auch Utensilien (der königliche Nachttopf, „die edle Fracht“). Und schon hat man einen gärenden, brodelnden Bodensatz, der bis heute zündet.

„Die unglaubliche Tragödie von Richard III.“ ist eine freche Shakespeare-Adaption des Österreichers Michael Niavarani. Das Kemptener Bürgertheater zeigt das Stück im Gasthof Hirsch in Krugzell. Bild: Eddi Nothelfer

Warum? Übertreibung, Persiflage entlarvt die Dummheit der Karrieristen. Und so darf man auf der Bühne schallend über das lachen, was im normalen Leben Grund zu Trauer und Tränen wäre: die Folgen von hemmungslosem Egoismus und Gewalt. Mit etwas Abstand werden sogar und gerade die tiefsten Abgründe am Lächerlichsten. Man muss nur 500 Jahre vergehen lassen ...

Weitere Aufführungen am 11., 12., 19., 20., 25. und 27. November. Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 0831/870 23 23 und online bei www.theaterinkempten.de