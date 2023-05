Premierenvorstellung des Circus Krone in Kempten begeistert - Kritik von Tierschutzorganisation

Der Circus Krone gastiert in Kempten. Preisgekrönte Artisten zeigen ihr Können. Ein Höhepunkt ist die Löwen-und-Tiger-Dressur. Dazu meldet sich Peta zu Wort.

18.05.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Der Zirkus kommt in unsere Stadt, riefen früher die Kinder und zogen um die Häuser. So ist es auch heute noch im Zeitalter des Computers etwas Besonderes, wenn ein Zirkus seine Zelte aufschlägt. Zur Premiere im Circus Krone in Kempten kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer.

