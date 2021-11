Prinzenpaar und Hexenmasken: Narren feiern Faschingsstart am Kemptener Rathaus

Der Faschingsverein Kempten blickt noch hoffnungsvoll auf die kommende Saison - doch die steigenden Coronazahlen machen auch den Narren Sorgen.

11.11.2021 | Stand: 16:16 Uhr

Schlagermusik schallt über den gut gefüllten Rathausplatz in Kempten. Etwa 15 Närrinnen und Narren mit Hexenmaske, Narrenkappe oder im Prinzengewand jubeln dort am Donnerstag um 11.11 Uhr mit einem lauten „Schlangenbach Fließ“. Ebenso viele Faschingsbegeisterte sind gekommen, um mit ihnen zu feiern. Mit einem Glas Sekt stoßen die Mitglieder des Faschingsvereins Kempten (FVK) und der Kemptener Stadthexen auf die närrische Zeit an. Das tut auch am Abend die Faschingsgilde „Rottach 97“. Doch die Lage in den Faschingsvereinen bleibt angespannt. FVK-Vorsitzender Richard W. Brunner: „Immerhin können wir uns treffen und gemeinsam feiern. Letztes Jahr ging das nur digital.“

Prinzenpaar in Kempten bleibt wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Jahr im Amt

Umzüge und Faschingsbälle blieben 2021 ganz aus. Prinzessin Brigitte Schetz I. und Prinz Dieter Schetz I. wollen es deshalb noch einmal versuchen, schon in der vergangenen Saison regierten sie beim Kemptener Faschingsverein. „Da haben wir den kleinsten Umzug der Welt bei uns zu Hause veranstaltet“, erzählt Brigitte Schetz. „Jetzt hoffen wir, dass wir dieses Jahr alle gemeinsam bei einem großen Faschingsumzug dabei sein können.“ Auf dem Balkon des Kemptener Rathauses begrüßt sie Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Er sagt: „Es ist schön, dass wir den Fasching nicht vergessen, auch wenn er sicher wieder herausfordernd wird.“

Kemptener Faschingsverein will Zuschauern auf Umzügen wieder Freude schenken

Für zahlreiche Faschingsumzüge in der Region sind die Kemptener Narren bereits angemeldet. Ob sie tatsächlich im Januar und Februar stattfinden können, bleibt angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen unklar. Zweiter Vorsitzender Dominik Keller sagt: „Wir wünschen uns für die Veranstalter, dass ihre Mühe nicht umsonst war.“ Auch Kathrin Sigel und Michaela Tronsberg, die als Hexen beim FVK aktiv sind, hoffen weiter. Sigel sagt: „Die glücklichen Gesichter der Zuschauer, wenn wir Bonbons verteilen und mit Konfetti schmeißen, das will ich wieder erleben.“