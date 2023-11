Prof. László Füzesi ist in Kempten und vielen Teilen der Welt zuhause

Professor László Füzesi feiert 70. Geburtstag. Der Pathologe hat sich in Kempten vielfältig sozial engagiert. Die Arbeit macht ihm weiter Spaß.

30.11.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Seinen 70. Geburtstag feiert am 30. November der Kemptener Prof. Dr. László Füzesi. Der Pathologe ist bekannt für sein vielfältiges soziales Engagement und seinen Einsatz als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Dem gebürtigen Ungarn liegt das Haus International ebenso am Herzen wie das Frauenhaus oder der Verein HOI.

Der Professor stammt aus kleinen Verhältnissen, wuchs in Budapest mit zwei Brüdern auf und besuchte ein Gymnasium am Plattensee. „Neben der Persönlichkeit des Lehrers sind es die Lernenden selbst, die gemeinsam mit diesem ein gutes Team bilden“, sagte der Mediziner vor einigen Jahren.

Die Kinder gingen nach England

Von 1972 bis 1978 besuchte er die Universität Budapest und wurde Facharzt in der Pathologie. 1981 erhielt die Familie die Chance, nach Frankfurt zu ziehen. Die Universitätskliniken Mainz und Aachen waren die nächsten Stationen auf der Karriereleiter des gebürtigen Ungarn, der sich zu einem Weltbürger entwickelte. Da war es für ihn auch klar, dass seine beiden Kinder - ein Sohn und eine Tochter - nach England gehen, um die Sprache zu lernen. Das Land wurde für den Sohn und seine Familie zur neuen Heimat.

1995 habilitierte Füzesi in Aachen. Danach ging es für den Professor an die Universität Göttingen, wo er Lehrbeauftragter für Pathologie wurde. Für ihn war dies ein Höhepunkt seiner beruflichen Karriere. Die Studenten wählten ihn damals zu ihrem „Lieblingsprof“.

Ein "Privileg", immer noch als Pathologe gefragt zu sein

Im Jahr 2010 wechselte der Wissenschaftler ans Zentrum für Pathologie am Klinikum Kempten, das inzwischen vom Klinikum Allgäu übernommen wurde. Füzesi arbeitete in der Folge zeitweise in Afrika und folgte schließlich dem Ruf des Uni-Klinikums Essen, wo er auch an seinem Geburtstag arbeitet: „Ich empfinde es als Privileg, am Ende meines Berufslebens die Pathologie des Westdeutschen Tumorzentrums zu erhalten."

Auma Obama holte Füzesi für einen Vortrag nach Kempten

Auch bei seinen Kemptener Freunden erfährt der Mediziner hohe Wertschätzung. Er war zwei Mal Präsident des Lions Club Kempten und initiierte dort beispielsweise ehrenamtliche Fahrdienste für die Kemptener Tafel. Mit Dr. Theo Waigel organisierte er einen Benefiznachmittag und Dr. Auma Obama holte er für einen Vortrag an die Hochschule.

Sein sozialer Einsatz zeigte sich auch bei der Organisation eines Förderpreises für Allgäuer Künstler während der Corona-Pandemie. Eines seiner Lieblingsprojekte war ein Vortrag mit Prof. Judith Glück von der Uni Klagenfurt: Sie sprach über Weisheit.

