Auf keinen Fall darf man sich an Fasching als "Indianer" verkleiden, sagen die einen. Die anderen regen sich über Einschränkungen wie diese auf.

28.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zur Faschingszeit ploppt sie immer wieder auf: Die Diskussion über passende und unpassende Kostüme. Richtig Fahrt hatte diese deutschlandweit aufgenommen, als 2019 eine Kita in Hamburg Indianer-Kostüme verbot. Als rassistisch verurteilt wird auch das sogenannte „Blackfacing“, sich im Gesicht dunkel anzumalen. Die Reaktionen auf diese Debatte fallen unterschiedlich aus. Es gibt jene, die bestimmte Verkleidungen am liebsten verbieten würden. Und auf der anderen Seite die, die sich darüber heftig aufregen und fragen: Was dürfen wir überhaupt noch? Wie sehen das ein Hochschulprofessor und eine Faschingsvertreterin?

